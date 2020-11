Reggina: domenica d’allenamento al Sant’Agata, si torna in campo martedì

15 Novembre 2020 12:43

La Reggina si è allenata questa mattina, eccezionalmente di domenica, al Centro Sportivo Sant’Agata: adesso si riprende martedì

Seduta d’allenamento eccezionalmente di domenica per la Reggina, che questo weekend non gioca per via della pausa per le Nazionali. Sarà domani il giorno di riposo e da martedì inizia la settimana in vista del match del Granillo contro il Pisa. Di seguito la nota ufficiale del club amaranto.

“Una domenica mattina al Centro Sportivo Sant’Agata. La squadra si è ritrovata in palestra dove ha effettuato lavoro di attivazione muscolare. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo numero 1, dove ha proseguito la fase di riscaldamento, prima di essere diviso in tre sotto-gruppi. La sessione si è conclusa con una partitella 11 contro 11 a campo ridotto. Domani la squadra godrà di un giorno di riposo, così come accordato dal tecnico Domenico Toscano. La marcia di avvicinamento a Reggina-Pisa riprenderà martedì 17 novembre“.