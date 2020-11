Reggina, niente riposo. Subito in campo dopo la sconfitta: il report della seduta e le novità su Menez

23 Novembre 2020 13:53

Subito in campo la Reggina dopo la sconfitta interna di ieri contro il Pisa: si prepara la sfida in casa del Monza

Niente riposo per la Reggina il giorno dopo la terza sconfitta di fila, quella di ieri sera al Granillo contro il Pisa. Il prossimo impegno di sabato a Monza “accorcia” la settimana di allenamento, ragion per cui gli amaranto sono scesi subito in campo.

“Stamattina la squadra si è ritrovata al centro sportivo Sant’Agata per effettuare la prima seduta di allenamento della settimana – si legge sul sito ufficiale amaranto – Riscaldamento in palestra e lavoro sul campo hanno contraddistinto la sessione. In seguito all’infortunio di Jérémy Ménez, che lo ha costretto a lasciare il campo al 42′ di Reggina-Pisa, è stata programmata una risonanza magnetica per la giornata di domani”.