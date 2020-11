Reggina: goditi la sosta, perché tra poco ti aspetta “l’inferno”. 10 partite in 40 giorni, sarà il bivio della stagione [CALENDARIO]

15 Novembre 2020 13:17

Tour de force devastante per la Reggina, che sta per affrontare un ciclo con 10 partite in 40 giorni: il calendario

10 partite in 40 giorni circa, dal 21 novembre 2020 al 3 gennaio 2021. Il bivio della stagione per la Reggina. In questi giorni si è detto che, per poter trarre un primo bilancio, è necessario aspettare almeno 10-11 giornate, così come confermato anche dal ds Taibi. Di certo, dopo questo tour de force, tutto sarà più chiaro in merito a quella che è la forza di questa squadra nonché l’obiettivo da conseguire e la conseguente strada da tracciare fino a fine campionato. Queste dieci partite prima della sosta successiva, prevista per il weekend del 10 e 11 gennaio, combaceranno infatti a ridosso della fine del girone d’andata, in cui si potrà delineare in maniera limpida dove la band di Toscano potrà e vorrà arrivare.

Una sosta “da godere”, dunque, quella attuale. Se la può e deve godere, la squadra amaranto, perché dalla settimana entrante sarà un turbinio di emozioni, risultati, ritmi frenetici. A cavallo del 2021, tra metà dicembre e inizio gennaio, si giocherà praticamente ogni tre giorni. Un inferno. Un inferno che si può però tramutare in “bocca della verità”. Un inferno “bello”, tutto da vivere, per squadra, tifosi e addetti ai lavori, con la solita consapevolezza che sarebbe potuto essere tutto “diverso” ma con la speranza che il 2021 possa portare una nuova ventata di notizie rassicuranti.

Quali sfide attendono la Reggina quindi in queste 10 partite? Di seguito il calendario dal 21 novembre al 3 gennaio.

8ª giornata: Reggina– Pisa (22 novembre ore 21.00)

9ª giornata: Monza – Reggina (28 novembre ore 16.00)

10ª giornata: Reggina– Brescia (5 dicembre ore 15.30)

11ª giornata: Chievo Verona – Reggina (12 dicembre)

12ª giornata: Reggina– Venezia (15 dicembre)

13ª giornata: Reggina– Cittadella (19 dicembre)

14ª giornata: Vicenza – Reggina (22 dicembre)

15ª giornata: Reggiana – Reggina (27 dicembre)

16ª giornata: Reggina– Cremonese (30 dicembre)

17ª giornata: Ascoli – Reggina (3 gennaio)

Si riprende con Reggina-Pisa prima di un ciclo devastante: Monza, Brescia, Chievo, Venezia, Cittadella. Tra il 2020 e il 2021, poi, quattro sfide più “alla portata”, prima della sosta successiva e del vero e proprio bivio stagionale.