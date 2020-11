Real Madrid-Inter, Lukaku ancora infortunato: salta la trasferta di Champions, brutta tegola per i nerazzurri

2 Novembre 2020 16:46

Real Madrid-Inter, Lukaku ancora alle prese con un risentimento muscolare: l’attaccante belga non giocherà nella trasferta di Champions League

Real Madrid-Inter, Lukaku ancora infortunato – In vista della delicata trasferta di Madrid, valevole per il terzo turno della fase a gironi di Champions League, l’Inter perde un pezzo importante dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Già assente contro il Parma in campionato, Romelu Lukaku non sarà della partita nemmeno nell’appuntamento di coppa contro il Real Madrid. Il bomber belga soffre ancora di un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra, problema che si porta dietro dalla trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. Romelu Lukaku, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, non è partito alla volta di Madrid con il resto della squadra. Non è da escludere un suo possibile forait per la gara di campionato contro l’Atalanta e un suo pieno recupero solo dopo la sosta.