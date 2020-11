3 Novembre 2020 08:08

“Attacco terroristico al cuore dell’Europa“, “Terrore a Vienna: morti e feriti, attacco in sei punti“, “Chiusure, un’Italia a tre livelli“, “Lombardia e Piemonte zone rosse“, “Il coprifuoco spacca l’Italia in 3“, “Ecco come Conte chiuderà le regioni“, “Lockdown da pazzi, ci chiudono in casa ma arriva il bonus bicicletta“: questi alcuni dei titoli che campeggiano oggi, 3 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese.

