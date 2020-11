“Il vaccino Pfizer mette il turbo alle borse”: la Rassegna Stampa di oggi martedì 10 Novembre [VIDEO]

10 Novembre 2020 08:12

Rassegna Stampa: gli argomenti che trovano spazio oggi, martedì 10 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese

“Chiude mezza Italia, non la Campania“, “All’Italia 1,7 milioni di vaccini“, “Il vaccino Pfizer mette il turbo alle borse“, “Altre 5 regioni in zona arancione“, “Il virus attacca altre 5 regioni“, “Stretta in 5 regioni, ma il vaccino è pronto“: questi alcuni dei titoli che campeggiano oggi, 10 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese.

Ecco la rassegna stampa.