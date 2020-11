3 Novembre 2020 10:05

Rapina in banca a Milano: dipendenti tenuti in ostaggio. I rapinatori sarebbero scappati dalle fogne

Paura a Milano dove alcuni malviventi si sono introdotti in una banca in via Stoppani scatenando il caos tra dipendenti e clienti. I rapinatori tengono in ostaggio alcune persone. All’esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi per i passanti.

Rapina in banca a Milano: i rapinatori sarebbero scappati dalle fogne

Caos nella banca di via Stoppani a Milano a causa di una rapina. I rapinatori sarebbero scappati dalle fogne. Al momento il personale del 118 sta facendo accertamenti su almeno due dipendenti che si trovavano all’interno della banca e che non sono stati feriti.