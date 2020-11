Ragusa, neonato abbandonato in un sacchetto dei rifiuti: un passante lo salva

5 Novembre 2020 14:29

Un neonato è stato abbandonato in un sacchetto dei rifiuti a Ragusa: a salvarlo, un passante che ha immediatamente chiamato la Polizia

Una brutta storia, per fortuna non conclusasi in tragedia. Ieri sera, a Ragusa, un passante ha salvato un neonato abbandonato per strada dentro un sacchetto dei rifiuti. L’uomo, pensando che il sacchetto fosse stato abbandonato da alcuni incivili, si è avvicinato per raccoglierlo e gettarlo negli appositi contenitori ma a quel punto ha sentito il pianto del bimbo, che si trovava in Via Saragat, e ha chiamato la polizia. Il piccolo era avvolto in una coperta e aveva ancora il cordone ombelicale. Immediata la segnalazione alla Centrale operativa della questura che ha inviato sul posto una volante e un’ambulanza del 118. Il neonato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, dove si trova attualmente ricoverato anche se non corre pericolo di vita. La polizia, intanto, sta portando avanti le indagini per risalire agli autori del grave gesto.