Quando il Black Friday negli store locali è super conveniente: tutti i vantaggi di Unieuro Reggio Calabria

21 Novembre 2020 10:26

Perché sono tutti pazzi del Black Friday e quali sono i vantaggi di acquistare i prodotti direttamente negli store locali? Unieuro Reggio Calabria è la risposta a tutto!

Si avvicina il Black Friday ed è ripartita la voglia matta di acquistare e fare shopping. Un istinto quasi naturale quello che ormai ci spinge a sfogliare volantini e cercare promozioni nelle vicinanze di questa giornata, ma perché sono tutti pazzi del Black Friday? L’origine del termine è poco chiara, al contrario però è noto il perché del diffondersi dell’abitudine: tradizionalmente è da fine novembre che inizia la stagione degli acquisti in vista del Natale. Negli anni ’60 i commercianti in America hanno così iniziato a fare importanti promozioni, ad aprire i negozi sempre prima e chiuderli sempre più tardi per fare fronte alle folle che prendevano d’assalto i negozi. Negli ultimi tempi, per favorire oltremodo gli acquisti, il giorno (quest’anno capita il 27 novembre) si è trasformato nella “settimana“, diventando Black Week, con sconti e offerte speciali che si trascinano lungo tutti i sette giorni precedenti.

Molti in questi giorni si stanno affidando agli store online, nonostante molte realtà locali propongono offerte e servizi molto più vantaggiosi rispetto a ciò che si acquista sul web. Nonostante la diffusione del Covid-19, il Black Friday è già iniziato anche nelle zone rosse tanto che Unieuro Reggio Calabria ha lanciato tramite i propri account social Facebook e Instagram il volantino con decine di offerte e promozioni su prodotti di altissima qualità. Come già detto nelle scorse settimane, grazie all’utilizzo delle normative anti Covid-19 e all’attivazione di iniziative che evitano assembramenti e tutelano ogni tipologia di clientela, lo store Unieuro situato sul Viale La Boccetta si sta dimostrando perfettamente in grado di gestire il problema della calca e garantire un servizio in piena sicurezza.

Un enorme vantaggio per tutti coloro che stanno pensando di sfruttare gli sconti per togliersi uno sfizio o acquistare qualcosa che serve in casa: la perfetta organizzazione di Unieuro ha cancellato le attese, andando ad eliminare anche quell’ansia che solitamente si dimostra cattiva consigliera quando si tratta di fare shopping. La possibilità di essere seguiti da un addetto alle vendite esperto e con conoscenze specifiche nel settore, mette il cliente nelle condizioni di poter scegliere il miglior prodotto in base alle proprie preferenze ed esigenze. Tutte situazioni che rappresentano un vantaggio e non sono possibili da trovare durante le sedute di shopping online. In un momento complicato come questo inoltre, favorire le aziende locali rispetto a i grandi colossi multinazionali ha la funzione di tenere viva l’economia cittadina e far si che l’intero sistema possa uscire più velocemente dalla crisi quando l’emergenza sanitaria verrà messa da parte. Perché dunque perdere queste occasioni, rischiando di acquistare online un prodotto che poi potrebbe non rivelarsi adatto a soddisfare i propri bisogni? Il Black Friday è alle porte, è questo il momento giusto di agire secondo convenienza.