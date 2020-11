Qualità della vita: Reggio Calabria guadagna 12 posizioni rispetto al 2019, Messina è la migliore tra le città siciliane [CLASSIFICA]

30 Novembre 2020 20:32

Nella classifica 2020 di Italia Oggi – La Sapienza Pordenone si posiziona al 1° posto. Fanalino di coda Foggia, mentre Crotone è la città peggiore tra le calabresi

La città dove si vive meglio in Italia è Pordenone, quella dove si sta peggio è Foggia. Nella classifica annuale stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla XXII edizione, si è verificato un cambio al vertice, poiché lo scorso anno la palma di città più vivibile era stata Trento, che ora è comunque seconda. Quest’anno la classifica tiene conto anche della pandemia Coronavirus e infatti le province più colpite dalla prima ondata sono quelle che perdono più posizioni in classifica generale. Così Bergamo scende dal 26° posto dell’anno scorso al 40° di quest’anno. Lodi indietreggia di ben 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di 41, Cremona addirittura di 46. La metodologia utilizzata nella ricerca sembra essere stata in grado di cogliere immediatamente almeno le conseguenze dirette della pandemia e tiene conto di fattori quali Ambiente, Reati e Sicurezza, Affari e Lavoro, Tempo Libero, Istruzione e Salute. La qualità della vita inoltre è risultata buona o accettabile in 60 su 107 province italiane. Il gruppo di province caratterizzate da un livello di qualità della vita insufficiente è composto quest’anno esclusivamente da province dell’Italia meridionale e insulare. Il che significa che la qualità della vita di oltre il 60,1% della popolazione residente nel Mezzogiorno è al di sotto di livelli considerati accettabili. In terza (e ultima) fascia si trovano infatti tutte le province calabresi e siciliane: Reggio Calabria comunque è la migliore in Calabria e si posiziona al 78° posto (+12 posizioni rispetto al 2019), così come Messina è la città più vivibile in Sicilia con il suo 90° posto (+5 rispetto al 2019) a livello nazionale.

CLASSIFICA MEDIA

1° Pordenone

78° Reggio Calabria

90° Messina

107° Foggia

CLASSIFICA AFFARI E LAVORO

1° Bolzano

93° Reggio Calabria

100° Messina

107° Crotone

CLASSIFICA REATI E SICUREZZA

1° Ascoli Piceno

35° Reggio Calabria

46° Messina

107° Rimini

CLASSIFICA AMBIENTE

1° Trento

63° Reggio Calabria

99° Messina

107° Catania