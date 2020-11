Si va verso un nuovo lockdown? Tutti pazzi per i puzzle: da quelli 3d a quelli ideali per decorare casa, ecco quali acquistare

9 Novembre 2020 16:44

Tutti pazzi per i puzzle: quali scegliere in base a gusti ed esigenze in vista di un possibile nuovo lockdown

E’ iniziata una nuova fase in Italia: il nostro Paese è diviso in ‘colori’ in base alla gravità della situazione legata all’emergenza coronavirus, seppur con tanti dubbi sulle decisioni del governo, per provare a limitare la diffusione del virus e migliorare la situazione, nella speranza che i contagi diminuiscano.

Nelle zone rosse si vive una sorta di lockdown in maniera un po’ più soft, mentre in quelle arancioni e gialle c’è un po’ più di libertà. Libertà che potrebbre presto finire per tutti, perchè è nell’aria un nuovo lockdown, senza distinzioni tra Regioni e città.

Bisogna quindi attrezzarsi per non rimanere sprovvisti di giochi da tavola e puzzle per divertirsi in casa e non annoiarsi nel lungo tempo da trascorrere tra le mura della propria abitazione.

Da fare da soli o in compagnia, i puzzle sono gettonatissimi e se ne trovano di tutti i gusti: per grandi e piccini, con personaggi di cartoni animati o film, con la riproduzione di famosi quadri, con le città o paesaggi da sogno e tanto altro.

Su Amazon c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Da acquistare anche tanti utili accessori, come i tappetini sui quali fare i puzzle, in modo tale da poterli spostare con facilità, la colla e le cornici per poter incorniciare i puzzle e appenderli subito nelle pareti.