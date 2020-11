15 Novembre 2020 17:04

Alcune persone sarebbero state anche fermate dalle forze dell’ordine intervenute sul posto

Manifestazione non autorizzata in piazza Venezia a Roma. Circa trecento persone hanno raggiunto la piazza riunendosi davanti all’altare della Patria per protestare contro le misure anti Covid. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, tra loro gilet arancioni e ultras. Qualche attimo di tensione con gli che hanno allontanato i manifestanti. Ci sarebbero anche alcuni fermati.