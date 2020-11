Messina, oggi la consegna dei lavori di lavori di riqualificazione del complesso monumentale di San Placido Calonerò

24 Novembre 2020 12:04

Messina: prevista per oggi la consegna dei lavori di lavori di riqualificazione del complesso monumentale di San Placido Calonerò e di adeguamento degli impianti e delle dotazioni dell’Enoteca Provinciale

Verranno consegnati oggi i lavori di riqualificazione del complesso monumentale di S. Placido Calonerò e dell’Enoteca Provinciale. Gli importanti interventi sono finanziati dalla Comunità Europea e rientrano nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 al quale la Città Metropolitana di Messina ha partecipato con un progetto redatto dalla IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”. I lavori riguarderanno le aree esterne e gli spazi verdi aperti del complesso monumentale, in particolare comporteranno: il rifacimento della pavimentazione esterna, la realizzazione di una recinzione, l’illuminazione, e l’installazione di giochi per bambini. Per l’Enoteca Provinciale, invece, è previsto un adeguamento delle dotazioni e degli impianti che, tra l’altro, riguarderanno il rifacimento dei bagni, il recupero di alcuni locali, l’adeguamento dell’impianto di Wi-Fi e del sistema di video sorveglianza. La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 35,7310% sull’importo a base d’asta di 217.304,06 euro, per un importo contrattuale netto di € 148.159,15, compresi oneri di sicurezza di € 8.500,00 oltre IVA. Il costo totale dell’intervento sarà di 247.049,40 euro, comprensivo delle somme a disposizione per IVA, assicurazione, incentivi, quota CPT e spese generali. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Giacomo Russo. L’Ufficio direzione lavori è composto dall’arch. Matteo Venuto, dall’ing. Gaetano Antonazzo e dal geom. Antonino De Luca.