Le Previsioni Meteo per sabato 21 Novembre: temporali in Calabria e Sicilia

20 Novembre 2020 09:41

Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per sabato 21 Novembre: vento forte e mare agitato, ancora temporali al Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, sabato 21 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord condizioni di bel tempo con locali velature sottili in transito durante le ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: annuvolamenti sulla Sardegna orientale con deboli precipitazioni al mattino, in miglioramento pomeridiano; cielo parzialmente nuvoloso fino a metà pomeriggio sulle regioni tirreniche con successive ampie schiarite, sereno altrove.

Sud e Sicilia: nuvolosità diffusa ovunque con deboli fenomeni estesi sul settore peninsulare, più intensi su Basilicata meridionale ma soprattutto su Calabria orientale, dove risulteranno anche a carattere di rovescio o temporale, in miglioramento dal pomeriggio ad eccezione di quest’ultima; sempre dal pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sicilia ionica.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo sulle aree ioniche peninsulari, in diminuzione altrove, più sensibile al Nord e sulla Toscana; massime in lieve aumento sull’arco alpino, in flessione sul resto del territorio.

Venti: da moderati a forti nordorientali al centro-sud e sull’Emilia-Romagna, con locali rinforzi sulle coste esposte e sulle aree appenniniche; moderati settentrionali sulla Liguria con locali rinforzi; deboli variabili sul restante nord, con rinforzi di grecale sulle coste adriatiche.

Mari: da agitati a molto agitati mare e canale di Sardegna e Tirreno occidentale; da molto mossi ad agitati al largo il rimanente Tirreno ed il mar Ligure; molto mossi stretto di Sicilia, Ionio e Adriatico con moto ondoso in attenuazione su questi ultimi due.