Le Previsioni Meteo per lunedì 30 Novembre: domani residue piogge al Sud

29 Novembre 2020 14:24

Le Previsioni Meteo per domani: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare per lunedì 30 Novembre 2020

Al Nord estesi annuvolamenti su Liguria, settori centro-meridionali di Piemonte, Lombardia e Veneto ma in un contesto asciutto. Prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle restanti aree.

Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso su Sardegna settentrionale, aree interne laziali, Marche ed Abruzzo. Ampie zone di sereno sul restante centro.

Sud e Sicilia: al mattino ancora cielo molto nuvoloso con precipitazioni associate sulle aree peninsulari e su Sicilia tirrenica ma con graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità. A fine giornata qualche occasionale debole pioggia soltanto tra bassa Calabria e Sicilia ionica.

Temperature: minime stazionarie su Puglia e Basilicata ed in generale calo sul resto della penisola; massime in lieve aumento su Sicilia centro-meridionale, stazionarie su Emilia-Romagna ed in generale diminuzione sul resto della penisola.

Venti: deboli variabili al nord; in prevalenza settentrionali di debole intensità sul resto del Paese salvo locali locali rinforzi su Abruzzo e regioni meridionali, specie il settore ionico.

Mari: molto mossi Adriatico meridionale e Ionio; generalmente mossi gli altri mari.