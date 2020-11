Previsioni Meteo: domani in Italia sottili velature e ampie schiarite

6 Novembre 2020 11:18

Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani, sabato 7 Novembre 2020

Il tempo previsto sull’Italia domani, sabato 7 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord generali condizioni di bel tempo, con sottili velature in transito nel pomeriggio sulle regioni occidentali e con tendenza a divenire più spesse dalla serata sulle relative aree alpine, dove saranno possibili deboli precipitazioni nevose sui rilievi di confine oltre i 2000-2200 metri. Formazione di locali foschie dense al primo mattino sulla pianura padana.

Centro e Sardegna: addensamenti stratiformi bassi al mattino su Sardegna orientale, rilievi laziali e Abruzzo; in successivo diradamento e a cui seguiranno ampie schiarite. Soleggiato altrove con nuvolosità medio-alta in aumento dal tardo pomeriggio in un contesto comunque asciutto.

Sud e Sicilia: nubi compatte su Molise, rilievi campani, Puglia centrosettentrionale, Basilicata, Appennino calabrese e Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati; parziali schiarite si avranno nel pomeriggio su gran parte delle relative aree peninsulari. Ampio soleggiamento sul restante meridione.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Liguria, rilievi del Triveneto, Toscana, Lazio centrosettentrionale ed isole maggiori; in diminuzione altrove; massime in lieve flessione sulla pianura padana centro-occidentale, Trentino Alto Adige, nord Veneto e Sicilia; in leggero aumento su Marche, Umbria settentrionale e Abruzzo; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: deboli; variabili al centro-nord peninsulare, sudorientali sulla Sardegna e dai quadranti settentrionali al meridione con residui rinforzi sulle estreme aree ioniche.

Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna e lo Ionio, quest’ultimi con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; mosso il basso Adriatico; da poco mossi a mossi gli altri bacini.