Le Previsioni Meteo per giovedì 19 Novembre: il bollettino dell’Aeronautica Militare

18 Novembre 2020 18:52

Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per giovedì 19 Novembre: domani piogge e quota neve in abbassamento

Il tempo previsto sull’Italia domani, giovedì 19 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord iniziali condizioni di bel tempo con formazioni nebbiose al primo mattino lungo il corso del Po. Dal pomeriggio atteso un graduale peggioramento delle condizioni del tempo su arco alpino e Trentino-Alto Adige con aumento della copertura nuvolosa a cui saranno associati locali deboli fenomeni, anche nevosi con quota neve in abbassamento sino ai 900-1000 metri.

Centro e Sardegna: sulle regioni peninsulari cielo sereno in attesa di aumento delle nubi dalla serata dal settore tirrenico in estensione a quello adriatico e piu’ compatte su alta Toscana dove non mancheranno locali rovesci. Sull’isola cielo da parzialmente nuvoloso sul settore occidentale a localmente molto nuvoloso sulle restanti aree in un contesto asciutto. Prevalenza di schiarite sulle altre aree.

Sud e Sicilia: prima parte della giornata all’insegna della variabilità su Calabria e Sicilia con alternanza di schiarite ed annuvolamenti anche compatti associati a locali piovaschi e cielo sereno sul resto del meridione; seguirà un aumento della nuvolosità nel corso della serata sulla fascia tirrenica con deboli fenomeni lungo costa.

Temperature: minime in calo su Val Padana e centro sud peninsulare; stazionarie su Sicilia ed in aumento sul restante territorio. Massime in lieve diminuzione su pianura veneta, Liguria di levante, Toscana e Lazio; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi sulle aree ioniche.

Mari: poco mossi i bacini settentrionali, mossi quelli meridionali. Dalla serata moto ondoso in deciso aumento da ovest con mar di Sardegna molto agitato e canale di Sardegna molto mosso.