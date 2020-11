Le Previsioni Meteo per domenica 29 Novembre: ancora forte maltempo al Sud

28 Novembre 2020 14:26

Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per domenica 29 Novembre: domani forte maltempo al Sud

Le Previsioni Meteo per domani, domenica 29 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord nuvolosità irregolare su Piemonte, Liguria, Lombardia centro meridionale ed Emilia-Romagna dove su quest’ultima si avranno al mattino residui fenomeni. Decise schiarite poi dalla mattinata a partire dalla Liguria in successiva estensione al settore pianeggiante dell’Emilia-Romagna. Scarsa nuvolosità altrove.

Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola con rovesci sparsi in graduale assorbimento e ampie schiarite dal pomeriggio. Sulle aree peninsulari cielo molto nuvoloso con precipitazioni in scivolamento verso le regioni del versante adriatico e decise aperture dal tardo mattino su Toscana e Lazio e in successiva estensione pomeridiana all’Umbria.

Sud e Sicilia: instabilità diffusa con molte nubi e precipitazioni, localmente intense su Puglia e Calabria. Dal pomeriggio graduale miglioramento su Calabria e Sicilia centro meridionale.

Temperature: minime in calo su arco alpino, Sardegna e Sicilia occidentale; in generale aumento sul resto della penisola, più sensibile su Veneto e meridione peninsulare. Massime in diminuzione su Sardegna settentrionale, basso Lazio, Campania, Puglia meridionale e Sicilia occidentale; in tenue aumento su Piemonte e Lombardia centro meridionali e su Romagna; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria; da deboli a moderati nordorientali lungo le coste adriatiche settentrionali, con rinforzi da fine giornata; deboli variabili sul restante settentrione; moderati sud-orientali al centro-sud con raffiche di burrasca su Calabria, coste ioniche della Basilicata e Puglia.

Mari: da molto mossi a localmente agitati Ionio e mar di Sardegna ma con moto ondoso in attenuazione; mosso Tirreno meridionale settore est; molto mossi gli altri mari, tendenti a divenire mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e l’Adriatico settentrionale.