Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani

2 Novembre 2020 22:30

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani locali e deboli piogge al Centro/Nord

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 3 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord cielo molto nuvoloso, ad eccezione delle aree alpine e prealpine orientali dove non mancheranno schiarite fino a sera, con deboli precipitazioni dapprima su Liguria e successivamente, dalla serata, anche su Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale. Estese nebbie al mattino su Veneto meridionale e Romagna in successivo lento diradamento.

Centro e Sardegna: annuvolamenti localmente compatti su Toscana con locali piogge sulle aree appenniniche. Spesse velature in transito sulle altre aree con qualche nube più consistente a fine giornata su Umbria e Lazio. Locali banchi di nebbia nelle vallate.

Sud e Sicilia: generali condizioni di tempo stabile ma con nubi sparse sui settori tirrenici, più consistenti sulla Calabria, e cielo per lo più sereno sul restante meridione seppur con qualche velatura di passaggio.

Temperature: minime in lieve flessione sulle aree alpine; in aumento su pianura padano veneta e Toscana; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in lieve calo sull’arco alpino, Emilia-Romagna e Sicilia meridionale; in lieve ripresa su Veneto centro meridionale; stazionarie altrove.

Venti: generalmente deboli, dai quadranti settentrionali sulle regioni ioniche e di direzione variabili sul resto della penisola.

Mari: generalmente poco mossi.