Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: il tempo previsto in Calabria e Sicilia

12 Novembre 2020 10:46

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 13 Novembre

Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 13 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord inizialmente cielo molto nuvoloso sull’intero settore per copertura bassa, senza fenomenologia precipitativa di rilievo se si esclude la possibilità di locali rovesci sulla Liguria di levante; tendenza al miglioramento. Cielo parzialmente nuvoloso sulle restanti aree; locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto sulle pianure e nelle vallate.

Centro e Sardegna: nuvolosità inizialmente estesa con deboli precipitazioni sull’alta Toscana, in successivo miglioramento pomeridiano a partire da Sardegna occidentale e regioni tirreniche; locali foschie sulle coste tirreniche e nell’immediato entroterra dalla tarda serata.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulla Campania e sulla Puglia salentina con associate isolate precipitazioni a carattere di rovescio; sul resto del settore tirrenico nuvolosità estesa seppure con scarsa probabilità di fenomenologia associata. Cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature in transito sul rimanente settore.

Temperature: minime in aumento sul versante medio-alto adriatico e sulle regioni meridionali, in diminuzione sul restante settentrione e sulle regioni centrali tirreniche; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in rialzo sulla Sardegna occidentale, generalmente stazionarie sulle rimanenti aree.