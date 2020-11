Premio nascita per gravidanze gemellari o adozioni plurime [INFO e DETTAGLI]

21 Novembre 2020 18:06

Arrivano dall’Inps le indicazioni e alcuni esempi pratici per presentare istanza e ottenere la liquidazione del premio. Con messaggio n.4252/20, l’Istituto fornisce chiarimenti per la presentazione della domanda di premio alla nascita in caso di gravidanze gemellari o di affidamento o adozioni plurimi. L’Istituto ricorda che il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza, o alla nascita, o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne, rinviando alle circolari n. 39/17 e n. 61/17 per le indicazioni di carattere generale su prestazione e requisiti. Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda: al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In questo caso, in esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli; a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli. L’Istituto fornendo alcuni esempi pratici specifica che, nel primo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la gravidanza viene accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli. Nel secondo caso, invece, in caso di accoglimento della domanda, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda. Infine, in caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati. In tali ipotesi, in base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati o, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.