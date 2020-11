Poste Italiane: un webinar di educazione postale e finanziaria per alcuni piccoli comuni della Calabria

14 Novembre 2020 14:49

Calabria: il progetto conferma l’obiettivo di diffondere la cultura dei servizi del recapito e di aumentare la consapevolezza dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale

Si è svolto nel pomeriggio di ieri il webinar di educazione postale e finanziaria al quale hanno partecipato circa 15 sindaci di altrettanti piccoli comuni delle cinque province calabresi. L’attività formativa, aperta anche alla partecipazione dei cittadini, rientra negli oltre duecento eventi organizzati quest’anno da Poste Italiane per i comuni con meno di 5.000 abitanti, finalizzati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, come l’economia personale e familiare e l’evoluzione dei servizi di recapito. La digitalizzazione e la crescita esponenziale dell’e-commerce stanno cambiando le nostre abitudini, ogni giorno circa 1,4 miliardi di persone navigano in rete, per questo motivo è importante riuscire a gestire il denaro effettuando pagamenti o trasferendo somme in sicurezza. Anche rispetto ad un mercato in continuo cambiamento, Poste Italiane, consapevole del proprio ruolo sociale e della propria missione, rende le realtà più periferiche “centrali” nel suo impegno per continuare a soddisfare le esigenze di tutti i clienti attraverso la sua affidabilità e per garantire la presenza capillare sul territorio. I cittadini di alcuni Piccoli Comuni della Calabria sono stati invitati dai propri Sindaci a partecipare ad un webinar con due sessioni didattiche, ciascuna della durata di 30 minuti, con l’obiettivo di fornire loro un contributo concreto e completamente gratuito da un lato sulle novità dei servizi del recapito e, dall’altro, sulla pianificazione finanziaria, la protezione, la previdenza complementare, il risparmio e gli investimenti.

Durante l’evento, preceduto da un breve video istituzionale, molti sono stati i partecipanti che hanno richiesto in chat approfondimenti e sottoposto domande ai relatori. Anche durante questo periodo, in cui il distanziamento interpersonale è diventata la nuova regola sociale, Poste Italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, adattandole ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile. I webinar di Educazione Postale e Finanziaria sono parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti illustrato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019, durante il quale ha evidenziato come l’obiettivo di Poste Italiane sia quello di “ampliare la conoscenza e le competenze in materia postale e finanziaria dei cittadini”, in coerenza con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni I progetti, inoltre, si muovono nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze del cittadino e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.