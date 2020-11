Amore e tradimenti ai tempi del Covid: positivo viola l’isolamento e va a trovare l’amante, lei non gli apre

13 Novembre 2020 15:34

Ha dell’assurdo quanto accaduto a Bologna, dove un uomo risultato positivo è andato a bussare a casa dell’amante, ma lei non gli aperto

Una storia singolare, praticamente da film, ma che avrebbe potuto portare a delle conseguenze. E’ quella avvenuta a Castel Maggiore (Bologna), dove i carabinieri della stazione locale hanno avviato gli accertamenti nei confronti di un’automobilista bolognese. L’uomo, positivo al Covid-19 e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario, è stato identificato davanti all’abitazione dell’amante bussava insistentemente per salire in casa sua. La donna però, essendo a conoscenza della sua situazione sanitaria, lo ha lasciato fuori in attesa dell’arrivo dei carabinieri, che lo hanno riportato da sua moglie per proseguire l’isolamento fiduciario.