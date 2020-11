Porto di Gioia Tauro, per un attimo il sogno diventa realtà: lo sbarco della Msc Opera che fa sognare [FOTO]

30 Novembre 2020 16:04

L’episodio rilancia l’idea: perché non far diventare il Porto di Gioia Tauro uno scalo per turisti?

Grande stupore e curiosità oggi al Porto di Gioia Tauro. Questa mattina ha attraccato nella banchina la Msc Opera. Non si tratta però ovviamente di uno scalo per imbarco-sbarco passeggeri, essendo l’area destinata solamente al commercio. La nave da crociera ha dirottato verso la Piana per una sosta operativa. Lo si apprende dal post pubblicato su Instagram dal Consigliere Comunale Natale Cangemi, che scrive: “Oggi nel nostro Porto è entrata, per una piccola riparazione, la MSC Opera, una nave da crociera da 2.150 passeggeri. Per un attimo ho sognato un terminal crocieristico nella mia città, uno scalo capace di rilanciare la piana di Gioia Tauro facendo visitare ai turisti quanto di bello offre questa nostra amatissima terra, che non è seconda a nessuna. Molte volte potrebbe sembrare utopistico pensare determinare cose, io trovo esiziale non farlo”.

Quella del Consigliere è stata anche la reazione suscitata nella mente di un po’ tutti gli abitanti di Gioia Tauro, che chissà per un momento avranno immaginato qualcosa in grande. Far diventare il Porto uno scalo per turisti non è un’idea da abbandonare. Anzi, l’episodio dimostra come l’approdo di una nave da crociera sia possibile. Questo potrebbe rilanciare l’economia del territorio, chissà un giorno quando l’emergenza Coronavirus sarà messa alle spalle, e un modo per far conoscere ai viaggiatori di tutto il mondo le bellezze che offre la sponda tirrenica della provincia reggina. Da Bagnara, a Palmi, passando per i paesaggi unici della Costa Viola e le ricchezze naturali dell’Aspromonte, tutto compreso nel giro di poche decine di chilometri. Un’offerta davvero unica nel suo genere, perché sottovalutarla? Per la sua posizione il Porto di Gioia Tauro rappresenta il centro perfetto del Mediterraneo, un sogno che oggi non appare così impossibile…