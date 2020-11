Porto di Gioia Tauro: insediata la prof.ssa Rosanna Nisticò, neo presidente del comitato d’indirizzo della Zes

12 Novembre 2020 13:54

Porto di Gioia Tauro: insediata la prof.ssa Rosanna Nisticò alla presidenza del comitato d’indirizzo della Zes Calabria

Passaggio di consegne del Comitato d’indirizzo della Zona economica speciale della Calabria. Oggi si è tenuta, in video conferenza, la riunione di insediamento della neo commissaria straordinaria di Governo, prof.ssa Rosanna Nisticò, nominata con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 8 ottobre, alla guida della Zes Calabria. Alla riunione del passaggio di consegne, hanno partecipato, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, che, dopo aver presieduto il Comitato, da questo momento ricoprirà il ruolo di membro componente, insieme all’avv. Fabrizio Criscuolo, in rappresentanza della Regione Calabria, e della dott.ssa Bianca Scalet, indicata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso della riunione di insediamento, la commissaria Nisticò, in un’ampia relazione, ha illustrato nel dettaglio le linee guida, e quindi i punti principali, che caratterizzeranno il suo mandato. Nello specifico, ha evidenziato l’importanza della ricognizione di tutti i finanziamenti, previsti dalla normativa di settore, legati alla concretizzazione e allo sviluppo delle Zone economiche speciali, per ottenere reali ricadute sul territorio e la sua economia. Nel contempo, nel corso della sua presidenza, si procederà al censimento delle imprese che operano nella Zes in Calabria, al fine di procedere alla relativa consultazione e così comprendere quali, seconde le stesse, siano i vantaggi e i limiti finora riscontrati. Non ultimo, la Nisticò ha sottolineato il rilevante interesse della costruzione del portafoglio progetti e, soprattutto, la messa in atto della semplificazione delle procedure, che sono la base della buona riuscita della Zes. Dal canto suo, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, nel suo passaggio di consegne, ha dichiarato: “Ho apprezzato la competenza e la qualità della relazione della neo commissaria Rosanna Nisticò, nell’illustrare la relazione programmatica del suo mandato, in un’atmosfera di spiccata propositività ed entusiasmo”. Prima della conclusione della riunione, è stato, altresì, analizzato il contenuto del Protocollo che la commissaria straordinaria Rosanna Nisticò dovrà sottoscrivere con l’Autorità portuale di Gioia Tauro e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.