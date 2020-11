Ponte sullo Stretto, Fdi: “ancora una volta Pd ostaggio del M5s”

18 Novembre 2020 16:13

Ponte sullo Stretto, la nota dei deputati di Fratelli d’Italia

“Dal M5S arriva l’ennesimo no al potenziamento, all’ammodernamento e allo sviluppo delle grandi

infrastrutture del Mezzogiorno. Così come è avvenuto per la Tav,anche oggi nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, i grillini si sono opposti al ponte sullo Stretto di Messina e a nulla sono valsi i tentativi del sottosegretario Margiotta che ha provato in tutti i modi a trovare una sintesi per accontentare i diversi partiti di maggioranza. Ancora una volta, il Pd recita il ruolo di comparsa e pur di rimanere incollato alle poltrone accetta di essere ostaggio della becera ideologia grillina“. Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, Alessio Butti, Marco Silvestroni e Mauro Rotelli, componenti delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera.