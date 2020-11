Platì: domani la presentazione di Klaus Davi quale “Ambasciatore per lo sviluppo del territorio”

10 Novembre 2020 14:40

Mercoledì 11 novembre 2020 ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Platì si svolgerà la conferenza stampa per la straordinaria presentazione di Klaus Davi quale “Ambasciatore per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle identità e il miglioramento delle tipicità nelle risorse agroalimentari di eccellenza di Platì”.

Al tavolo dei lavori parteciperanno:– Dott. Rosario SERGI, Sindaco Comune di Platì– Prof. Paolo FERRARA, Consigliere Comunale di Platì delegato Agricoltura, risorse agro-alimentari, Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte– Miriam AMMENDOLEA, Consigliere Comunale di Platì delegato Attività Produttive– Dott. Leo AUTELITANO, Presidente Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte– Dott.ssa Francesca GIUFFRÈ, Presidente Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria– Dott.ssa Serena PALERMITI, GeologoConclude:KLAUS DAVI – “Ambasciatore per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle identità e il miglioramento delle tipicità nelle risorse agroalimentari di eccellenza di Platì”.

Paolo Ferrara: “Considerando il principale comparto produttivo territoriale presente a Platì e nell’intero Parco Nazionale dell’Aspromonte, il settore agroalimentare coinvolge la maggior parte delle risorse umane in attività specializzate nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione e nella commercializzazione dei prodotti alimentari. Nel pieno esercizio delle deleghe conferitemi dal Sindaco con la presenza di Klaus Davi – ascoltate le idee delle aziende presenti nel nostro territorio – si intende sviluppare azioni programmatiche a sostegno dei comparti produttivi territoriali, ritenuti “un concentrato di genio e creatività che passa attraverso organizzazioni supportate da antiche metodologie, tradizionali e rinascimentali, nonché da sistemi tecnologicamente più innovativi”, con:

– Valorizzazione e sviluppo delle risorse agroalimentari, al fine di creare una filiera di qualità (Pane di Platì, ecc.) per l’identità territoriale e la denominazione di prodotti “Made in Platì” e “Made in Aspromonte” in funzione della estensione fuori dal territorio comunale con la possibilità di realizzare filiere produttive.

– Ricerca e valorizzazione geologico-ambientale del territorio e verifica condizioni di rischio geologico; individuazione, recupero e sistemazione sentieri di escursionismo e percorsi turistici a tema identificando “tradizione & cultura” quali elementi di sviluppo ecosostenibile;

– Percorsi “integrati” di turismo naturalistico e culturale, basati su esperienze ambientali, enogastronomiche, artigianali, culturali;

– Interazione con Progetto Unesco global Geopark Aspromonte.