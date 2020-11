“Pelè e la regina Elisabetta sono morti”: strage di ‘coccodrilli’ da una radio francese, l’episodio diventa virale

18 Novembre 2020 17:14

Da Pelè alla regina Elisabetta, passando per molti vip famosi: una radio francese pubblica per sbaglio dei necrologi che diventano virali

Pelè, la regina Elisabetta e tanti altri vip famosi sono morti, tutti insieme, in un colpo solo, una vera e propria fatalità. I diretti interessati hanno potuto leggere questa assurda notizia, diventata virale, quindi tranquilli… sono ancora tutti vivi e vegeti. Cos’è successo dunque? La radio francese RFI ha fatto una vera e propria ‘strage di vip’ pubblicando per sbaglio dei necrologi, preparati in anticipo in merito all’eventuale morte di uno di essi, in modo tale da avere una base di notizia già pronta e battere sul tempo la concorrenza. I cosiddetti ‘coccodrilli‘ hanno generato il panico: oltre i già citati Pelè e la regina Elisabetta, sono stati dati per morti la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, l’ex presidente americano Jimmy Carter, il leader cubano Raul Castro, l’attore Clint Eastwood, Alain Delon, Brigitte Bardot e Jean-Paul Belmondo. Accortasi dell’errore, l’emittente francese ha provveduto a chiari la faccenda chiedendo“scusa alle persone coinvolte”. L’episodio però è diventato virale sui social al punto che siamo sicuri che qualcuno dei diretti interessati avrà fatto i dovuti scongiuri!