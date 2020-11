Palmi, gli avvocati di Roberto Recordare: “sottoposto a massacro mediatico ai limiti dell’inciviltà giuridica mentre lui non è neanche indagato”

30 Novembre 2020 18:45

Palmi, le dichiarazioni degli avvocati di Roberto Recordare

“Nell’interesse del nostro assistito RECORDARE Roberto, da tutti i mass media indicato quale soggetto indagato (nessuno indica per quale ipotesi di reato) per avere gestito ingentissime somme di denaro per conto di consorterie criminali, si intende precisare che il ”massacro” mediatico al quale il nostro assistito è, da giorni, sottoposto, in maniera incessante, impone di segnalare che egli non è stato raggiunto da alcuno avviso di garanzia o diverso atto processuale, che lo indichi quale persona sottoposta ad indagini”. Lo affermano in una nota l’Avv. Domenico Ceravolo e l’Avv. Vincenzo Parrello

“Dell’intera vicenda RECORDARI è venuto a conoscenza solo ed esclusivamente attraverso i mezzi di comunicazione che hanno riportato i contenuti (veri o falsi) di atti processuali. Appare il caso di evidenziare che la vicenda, così per come rappresentata, rivela una, oramai diffusa, quanto discutibile, prassi ( ai limiti della inciviltà giuridica) che ha come unico effetto la lesione del diritto fondamentale di difesa nel processo penale.

La diffusione di intercettazioni e/o del contenuto di altri dati processuali sarà portata alla attenzione della competente Autorità Giudiziaria al fine di verificare se, e da chi, siano state poste in essere condotte contrarie al divieto di pubblicazione di atti non divulgabili. Condotte penalmente rilevanti. Sul merito della vicenda Recordare si dichiara a completa disposizione degli Organi inquirenti, ai quali sarà richiesto di essere sentito al più presto”.