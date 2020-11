Pallacanestro Viola, gradito ritorno: Tito Messineo affiancherà Calafiore in segreteria

14 Novembre 2020 19:19

Gradito ritorno in casa Pallacanestro Viola: Tito Messineo affiancherà Franco Calafiore in segretaria, il comunicato ufficiale

La Pallacanestro Viola comunica che il ruolo di segretario verrà ricoperto da Tito Messineo per l’intera stagione sportiva 2020/2021. Tito, da sempre con i colori neroarancio tatuati addosso, lo ricorderanno in molti come dirigente della storica Viola targata Panasonic nella stagione 1992/93. Nella segreteria neroarancio, Tito Messineo affiancherà un altro decano dello sport reggino: Franco Calafiore. Stella d’oro del Coni, ex giocatore, allenatore e persino arbitro, Tito Messineo ha dedicato una vita allo sport con la palla a spicchi e, in qualsiasi ruolo sia stato impiegato, si è sempre distinto per competenza e professionalità. A volte ritornano. Lo storico dirigente reggino riparte quest’anno dalla sua amata Viola, squadra che non ha mai abbandonato. Sarà, come già accaduto per tanti e tanti anni, il segretario generale del club neroarancio.