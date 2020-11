Pallacanestro, la Viola è più forte del Covid e lancia la campagna abbonamenti… a modo suo

10 Novembre 2020 10:26

Lodevole e interessante iniziativa lanciata dalla Pallacanestro Viola: avviata una particolare campagna abbonamenti nonostante le restrizioni anti-Covid

La Pallacanestro Viola è più forte del Covid e, nonostante le note restrizioni, lancia una particolare campagna abbonamenti… a modo suo. Di seguito il comunicato ufficiale del club neroarancio.

Il Covid sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Lo sport è tra i settori più colpiti.

La Viola non fa eccezione.

Però la Viola è eccezionale perché non è una squadra come tutte le altre.

La Viola non è solo quei due colori, la Viola è la sua gente.

La Viola è la passione che vince su tutte le avversità della vita.

La Viola è l’orgoglio del popolo reggino.

La Viola è la voglia di non mollare mai.

Ecco perché proponiamo ai nostri tifosi una specie di “Scommessa d’Amore”.

Abbonati da oggi alla Viola: un abbonamento che per ora è quasi simbolico ma che serve a sostenere una squadra e una società che stanno dando tutto, anche in questi momenti di incertezza.

“Quasi” simbolico perché, non appena la situazione epidemiologica e quella “legale” lo consentiranno, si trasformerà in un abbonamento vero e proprio e ti darà, ovviamente, diritto di accedere al PalaCalafiore per tutte le partite della stagione.

Oltre a questo, sin da subito, il prezzo dell’abbonamento coprirà anche l’abbonamento completo a Eleven Sports per tutte le partite della Serie B Old Wild West.

Il prezzo intero dell’abbonamento è di 150€ per 15 partite casalinghe.

I soci del Trust hanno diritto agli sconti in ragione delle proprie fasce di tesseramento, oltre a una prelazione che va esercitata entro 5 giorni a partire da questo annuncio (entro la mezzanotte del 14 novembre 2020).

Se non sei ancora socio del Trust puoi tesserarti a questo link e ottenere il diritto di prelazione.

Abbonati subito per sostenere la tua squadra, per vederla in casa e in trasferta, per gridare che i tifosi della Viola non si arrendono mai! #MiAbbonoLoStesso