Serie C, il Palermo sfiora l’impresa in piena emergenza: il Catania lo raggiunge nel finale, è 1-1

9 Novembre 2020 23:06

Il derby siciliano tra Palermo e Catania finisce 1-1: impresa sfiorata per i rosanero, in vantaggio fino all’80’ nonostante la piena emergenza

Un derby anomalo, particolare. Sicuramente ben lontano da quelli affascinanti di qualche anno fa in Serie A. Ora, è in C che Palermo e Catania si affrontano, dopo essere ripartite con due nuove proprietà e nel bel mezzo di una pandemia che taglie le gambe ai rosanero, i quali giocano “per miracolo”. I 7 positivi emersi oggi, infatti, costringono i locali a giocare praticamente senza riserve, con soli due portieri delle giovanili in panchina.

Niente cambi, dunque, ma l’impresa si stava comunque per materializzare. Il vantaggio di Kanoute, che segna al quarto d’ora, rimane fino all’80’, quando Pecorino pareggia e fissa il punteggio finale sull’1-1. Di seguito il programma completo di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 15.00

Cavese-Ternana 0-5

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 15.00

Avellino-Catanzaro 1-3

Viterbese-Paganese 0-1

ore 17.30

Bari-Juve Stabia 2-0

ore 18.00

Turris-Potenza 0-2

ore 21.00

Virtus Francavilla-Casertana 1-3

POSTICIPATE

Vibonese-Foggia

Bisceglie-Monopoli



LUNEDI 9 NOVEMBRE

ore 21.00

Palermo-Catania 1-1

LA CLASSIFICA

TERNANA 21 TERAMO 17 BARI 17 AVELLINO 14 TURRIS 14 JUVE STABIA 13 CATANZARO 12 VIBONESE 9 FOGGIA 9 PAGANESE 9 POTENZA 9 CATANIA 9 VIRTUS FRANCAVILLA 8 MONOPOLI 8 BISCEGLIE 7 CASERTANA 6 VITERBESE 6 CAVESE 5 PALERMO 3 TRAPANI (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO