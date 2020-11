Il padre malato di Covid e la tristezza che scompare solo con il pallone, Tevez: “solo quando sono in campo non passo brutti momenti”

9 Novembre 2020 18:37

Il Coronavirus, le delicate condizioni del padre e quel senso di tristezza: solo il calcio riesce a far sorridere Carlos Tevez

“Molti sanno che non sto passando dei bei momenti in famiglia, ma il calcio sta restituendo la mia gioia“, si è espresso così Carlos Tevez al termine della gara in cui ha segnato un gol decisivo per il successo del Boca Juniors sul Newell’s. L’ex attaccante della Juventus, intervistato ai microfoni di Footsteps, ha raccontato le sue vicissitudini familiari legate alla situazione delicata del padre diabetico che nei mesi scorsi ha contratto il Coronavirus.”Non è facile parlarne in TV. – ha continuato Tevez – Nessuno sa il momento che sto vivendo in famiglia, niente a che fare con quando sono in campo. È l’unica cosa che mi rende felice in questo momento. Il mio papà non sta bene. Il calcio mi ha restituito il poco tempo per dimenticare le cose brutte. Sono molto grato. Sto passando un brutto momento, non ho intenzione di mentire“.