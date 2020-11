Orlandina Basket, PFE è Official Sanitisation Partner per la stagione 2020/2021

27 Novembre 2020 19:07

PFE è Official Sanitisation Partner di Orlandina Basket per la stagione 2020/2021

Orlandina Basket è lieta di annunciare la rinnovata partnership con l’azienda PFE S.p.A.! L’accordo prevede, per la stagione 2020/21, la realizzazione degli importanti servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti per la sicurezza delle squadre e degli addetti ai lavori da parte della prestigiosa azienda italiana specializzata nel cleaning e facility management.

PFE è un’azienda specializzata nella fornitura di servizi di Facility Management ed opera dal 1988 nel mercato nazionale ed estero.

PFE è la storia di un’impresa che grazie alla perseveranza, alla passione, con progetti mirati all’innovazione ed alla formazione, con i piani industriali, la sensibilità della Proprietà e la vision del Management Team, oggi è tra i principali players nazionali con una forte vocazione e presenza internazionale nel settore del Facility Management.

“Anche per questa particolare e difficile stagione sportiva abbiamo deciso di stare accanto al prestigioso club orlandino – ha dichiarato Antonio Ambrosanio Direttore Centrale Mercato di PFE – Per PFE è un impegno di grandissima responsabilità in quanto ci stiamo occupando della Sanificazione e Disinfezione degli ambienti tecnici quali gli spogliatoi, l’infermeria, la sala stampa, la mix zone di ingresso in campo, le panchine delle squadre ed il tavolo dei giudici di gara. Nelle settimane scorse, abbiamo anche realizzato l’attività di cleaning straordinario dell’intero impianto, la sgrossatura e lucidatura del parquet sul campo da gioco e, soprattutto, la sanificazione degli spalti.

L’attuale DPCM e protocollo sportivo prevede le porte chiuse al pubblico, ma quando tutto tornerà alla normalità saremo pronti ad accogliere i tifosi garantendo il massimo della sicurezza.

L’Orlandina – conclude Antonio Ambrosanio – è la Società sportiva siciliana che vanta il maggior numero di stagioni in serie A e serie A2, nonché la prestigiosa e storica partecipazione alla Basketball Champions League nell’edizione 2017/18, per noi è un grande onore potere contribuire, ormai da diversi anni, ai successi sportivi del Club.”