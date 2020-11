Orlandina Basket, Lumicom sarà Top Partner per la stagione 2020/2021

3 Novembre 2020 17:53

Orlandina Basket, sarà Lumicom il Top Partner per la stagione 2020/2021: la nota ufficiale

Lumicom sarà Top Partner dell’Orlandina Basket per la stagione 2020/21. Una gradita riconferma in casa biancoazzurra, visto che l’azienda veneta anche lo scorso anno era stata partner del club.

Lumicom è un marchio WayPoint, azienda dinamica, innovativa e attenta alla ricerca progettuale nel campo della luce, con oltre 50 anni di esperienza.

La filosofia dell’azienda è quella di offrire un prodotto artigianale di alta qualità ad un prezzo competitivo rispetto allo standard di mercato, realizzato al 100% in Italia, in modo etico e nel rispetto dell’economia circolare e il recupero degli scarti.

Tutti i prodotti Lumicom sono personalizzabili secondo le esigenze dei clienti e sono tutti già realizzati seguendo le linee guida dell’eco-design che entrerà in vigore da settembre 2021. Potete scoprire il mondo Lumicom sul sito internet www.lumicom.it.

“Sono molto legato alla città di Capo d’Orlando e all’Orlandina – Le parole di Alberto Baesso, Project Leader di Way Point – Sin dalla mia prima visita, ho ricevuto un’accoglienza ed un calore unico che mi hanno fatto sentire immediatamente come a casa, oltre a permettermi di stringere rapporti personali a cui tengo molto, quella con Enzo Sindoni in primis.

Di conseguenza, non potevamo in nessun modo, come azienda, non supportare i Paladini anche e soprattutto in questa stagione incastrata in una difficile fase storica, tanto per i motivi sanitari che economici. È in questi momenti che si vedono gli amici e Lumicom è amica dell’Orlandina e di Capo d’Orlando.”