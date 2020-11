27 Novembre 2020 12:53

Operazione Rail Action Day 24Blue: la Polizia di Stato esegue controlli a tappeto nelle stazioni siciliane, 1 persona denunciata, 291 persone controllate e 96 gli agenti impegnati in 69 stazioni

1 persona denunciata, 291 persone controllate e 96 gli agenti impegnati in 69 stazioni e a bordo di 97 treni. 9 gli autoveicoli controllati e 2 le contravvenzioni elevate al codice della strada, è il bilancio dell’operazione “Rail Action Day 24BLUE” organizzata nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia da RAILPOL (Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee) nella giornata del 25 novembre, dal Compartimento Polizia Ferroviaria della Sicilia nelle principali stazioni della regione e a bordo dei convogli ferroviari.

Si tratta di un’attività preventiva e di contrasto dei fenomeni criminosi maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario cui partecipano le Polizie dei trasporti dei maggiori Paesi europei, al fine di condurre un’azione coordinata a livello internazionale per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. Nel corso dei controlli, gli agenti della Polfer di Palermo hanno denunciato in stato di libertà un ventiduenne palermitano sorpreso a girovagare nell’area antistante la stazione centrale del capoluogo nonostante a suo carico vi fosse un DASPO urbano emesso dal Questore di Palermo che gli vietava di frequentare la stazione e le aree limitrofe.