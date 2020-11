Olimpiadi Tokyo 2021 – Elisa Di Francisca è incinta: salterà i Giochi

2 Novembre 2020 10:13

Elisa Di Francisca incinta del suo secondo figlio: la fiorettista azzurra non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Elisa Di Francisa è incinta del suo secondo figlio. Il ‘Corriere della Sera’ anticipa la lieta notizia che farà felici tutti i fan della fiorettista azzurra. La due volte medaglia d’oro a Londra 2012 e Rio 2016 inseguiva il terzo podio in carreira alle Olimpiadi, ma lo slittamento delle Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021, sulle quali per altro vige ancora un alone di incertezza dovuto all’emergenza Coronavirus, hanno spinto Elisa Di Francisca a pensare alla propria famiglia. Niente Giochi dunque: a 38 anni, la fiorettista di Jesi regalerà un fratellino una sorellina al piccolo Ettore.