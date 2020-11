Nuovo Dpcm, a Reggio Calabria sui bus ATAM limitata la capienza al 50%

5 Novembre 2020 13:25

Nuovo Dpcm, ATAM cambia le regole della capienza sui bus

ATAM informa i cittadini di Reggio Calabria che “allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19, in base al DPCM del 4 novembre 2020 in cui viene disposta la riduzione della capienza sui bus del servizio di trasporto pubblico locale. A partire, quindi, da domani Venerdì 6 Novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, nell’ambito delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, la capienza dei nostri bus sarà limitata al 50%. ATAM in linea con le indicazioni pervenute dagli Enti ed Autorità competenti, continua nel proprio piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto già avviene abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico. L’azienda vuole inoltre ricordare, che grazie alla prevenzione è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri. Per questo motivo, nello spirito di collaborazione con le Istituzioni, si invita l’utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie”.