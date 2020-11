Nuovo DPCM, tutti i meme più esilaranti del web tra Conte, le zone colorate, Garibaldi e il ‘Risiko’ [FOTOGALLERY]

4 Novembre 2020 18:18

Nuovo DPCM, il web si scatena: tutti i meme più simpatici ed esilaranti, la FOTOGALLERY con le reazioni social

Qualche ora fa è stato pubblicato il nuovo DPCM da parte del Governo in merito all’emergenza Coronavirus. Le misure, più “larghe” o restrittive, verranno definite in base alla situazione di ogni Regione, con zone ad alto o basso rischio. Non potevano mancare, in attesa della conferenza stampa di Conte e di ulteriori delucidazioni, le reazioni ironiche ed esilaranti del web. Tanti meme simpatici soprattutto relativi alla divisione dell’Italia in tante parti, che ricorda un po’ la storia, o in colori, richiamando vecchi telefilm, cartoni animati o giochi da tavola, come ‘Risiko’ o ‘Twister’. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi più belli dei social.