Nuovo Dpcm: domani conferenza delle Regioni

29 Novembre 2020 11:38

Nuovo Dpcm: la riunione sarà domani lunedì 30 novembre alle ore 17.00

Il vice presidente Giovanni Toti ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per domani, lunedi’ 30 novembre, alle ore 17.00 (esclusivamente in videoconferenza). Un solo punto all’ordine del giorno: l’esame delle proposte in ordine alle misure di carattere sanitario, sociale, economico ed organizzativo da adottare con il prossimo Dpcm. L’ ordine del giorno (ed eventuali integrazioni) della Conferenza delle Regioni, e’ consultabile nella sezione “rapporti istituzionali” del sito www.regioni.it.