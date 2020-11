Nuovo DPCM, coprifuoco e zone rosse: oggi la conferenza stampa di Conte? A che ora e dove vedere la diretta

4 Novembre 2020 06:37

Potrebbe tenersi oggi 4 Novembre 2020 la conferenza stampa durante la quale il premier Conte illustrerà le misure del nuovo DPCM: ecco quando e dove vedere la diretta

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato prima della mezzanotte il nuovo DPCM con le misure anti-Covid, che verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale oggi, Mercoledì 4 Novembre.

La firma è arrivata alla fine della riunione tra il premier, i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza della Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Alla riunione hanno preso parte in video collegamento anche i ministri Patuanelli e Gualtieri al lavoro sul nuovo decreto ristori. Come chiesto dalle regioni ci sarà contestualità tra il varo del Dpcm e gli aiuti alle attivita’ che verranno danneggiate dal nuovo provvedimento.

L’impianto del Dpcm “resta quello“, sottolineano fonti qualificate di governo. Resta, quindi, il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio a seconda dei 21 parametri elencati nel testo. Tra le poche modifiche apportate quelle su barbieri e parrucchieri: resteranno aperti anche nelle “zone rosse” che rientrano nello scenario 4, a dispetto di quanto previsto nella bozza del pomeriggio. Nelle zone rosse rimarranno aperti anche gli asili, le scuole elementari e la didattica continuerà di presenza anche per le classi di prima media. Per tutti gli altri (seconda e terza media e superiori) si ricorrerà alla didattica a distanza. Confermato il coprifuoco dalle 22:00 alle 05:00 in tutt’Italia.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe illustrare le nuove misure in conferenza stampa oggi.

Conferenza stampa Conte: dove vedere la diretta e l’orario

Conte potrebbe illustrare i dettagli del nuovo DPCM oggi, Mercoledì 4 Novembre 2020, in conferenza stampa.

La diretta del Presidente del Consiglio non ha ancora però un orario programmato.

Nonostante non vi siano ancora certezze in merito, in ogni caso la conferenza sarà annunciata da un messaggio pubblicato sui canali social, dai profili istituzionali del Governo e del premier stesso, nel quale sarà ufficializzato l’orario della diretta. Sempre sui social verrà trasmessa la diretta della conferenza stampa, così come sul canale YouTube di Palazzo Chigi.

La conferenza verrà trasmessa anche in diretta TV, su SkyTg24 o Rai1.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti, la conferenza stampa e la diretta del premier su StrettoWeb, dove verranno pubblicati tutti i dettagli delle misure del nuovo DPCM.