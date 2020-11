Nuovo Dpcm, Conte LIVE in conferenza: “lockdown nazionale avrebbe duplice effetto negativo”

4 Novembre 2020 20:24

Nuovo Dpcm, la conferenza del Premier Giuseppe Conte che illustra le misure previste dalla norma

“Un lockdown nazionale avrebbe un duplice effetto negativo, per questo abbiamo distinto il paese in 3 aree, gialla, arancione e rossa“. Queste le parole del Premier Conte.

Coronavirus, Conte: “in alcune Regioni soglie critiche intensive”

“Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c’e’ l’alta probabilita’ che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche”. Lo dice il premier Giuseppe Conte.

Coronavirus, Conte: “costretti a intervenire, molte regioni supereranno soglia t.e.”

“I numeri complessivi” dei contagi “sono in costante aumento e comportano un’alta probabilità che molte regioni superino le soglie critiche delle terapie intensive già nelle prossime settimane. Dobbiamo per forza di cose intervenire”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “con misure uniche in Italia effetto negativo”

“Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’e’ maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione e’ meno grave”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “Lazio-Campania-E.Romagna-Liguria in area gialla”

“Nell’area gialla, con criticita’ moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia.-Romagna. Lazio, Liguria”. Lo dice il premier Giuseppe Conte.

Coronavirus, Conte: “nuovo piano è bussola su dove intervenire”

Il piano studiato dal governo e dagli esperti per il contrasto dell’epidemia Covid “e’ la bussola che ci indica dove intervenire e con quali misure”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. “Piu’ elevata e’ la circolazione del virus, piu’ restrittive sono le misure che andiamo a introdurre”, ha aggiunto.