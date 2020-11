“Nino Spirlì come Cristiano Malgioglio”, bufera su Davide Faraone. Donzelli: “chieda scusa”

17 Novembre 2020 15:40

Calabria, Donzelli (Fdi): “Davide Faraone dovrebbe chiedere scusa a Nino Spirlì per il suo tweet omofobo”

“Davide Faraone dovrebbe chiedere scusa a Nino Spirlì per il suo tweet omofobo. Di suo pugno ha scritto “che hanno fatto i Calabresi per meritarsi Spirlì? Lo si vede a tutte le ore in tv che si atteggia a governatore recitando un copione che potrebbe andare bene a Cristiano Malgioglio”. Ora mi chiedo, cosa c’entra Spirlì con Malgioglio? Quale sarebbe il nesso? Questi sono quelli che poi danno degli omofobi a quelli del centrodestra che pongono problemi sulle questioni tecniche di una legge”. Lo ha dichiarato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, intervistato da Klaus Davi per il web talk ‘KlausCondicio’. “Vi rendete conto della volgarità? E se lo avessero detto Salvini e la Meloni cosa sarebbe successo?”, ha concluso Donzelli.