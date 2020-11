Negozi chiusi, dove comprare gli addobbi di Natale? Su Amazon tutto il necessario per una casa da sogno

10 Novembre 2020 19:07

Dopo il nuovo Dpcm è difficile comprare nei negozi gli addobbi di Natale per una casa da sogno nonostante l’emergenza coronavirus: su Amazon tutto il necessario decorazioni perfette

Con le nuove misure restrittive sono tanti i negozi costretti a chiudere. Seppur in tanti hanno deciso di rimanere aperti, anche nelle zone rosse, è difficile riuscire a trovare ciò che serve: dall’abbigliamento alle decorazioni per la casa, sono tante le difficoltà riscontrate.

In tantissimi, approfittando delle chiusure, hanno deciso di iniziare le decorazioni casalinghe per Natale, ma nei negozi è quasi impossibile trovare il necessario. C’è, però, una soluzione a tutto: su Amazon è infatti possibile trovare tutto il necessario per rendere la casa perfetta per Natale.

Prima di tutto serve l’occorrente per l’albero di Natale e per iniziare serve proprio l’albero. Su Amazon c’è ampia scelta:

Per addobbare l’albero servono poi le luci: gialle, bianche o colorate, in base ai toni che si scelgono:

Si passa poi alle palline: colorate, in vetro, divertenti e lavorate, di tutti i colori e tutte le forme:

C’è però chi non ama molto le classiche palline e preferisce addobbare l’albero con grandi fiocchi o fiori:

Chi preferisce il fai da te, invece, può prendere nastri, nastrini e gancetti e realizzare gli addobbi come preferisce:

Si passa poi alla decorazione della casa: scale, tavolini, mensole, finestre e balconi. Ovunque si deve respirare aria di natale:

Impossibile resistere alla tentazione di abbellire casa anche con tende, zerbini, biancheria da letto e tovaglie:

Non mancano poi ghirlande, strisce decorative per porte, caminetti e scale:

Tantissime le idee per decorare cortili e giardini, da decorazioni luminose a pupazzi gonfiabili:

Per ultimo serve anche un addobbo per il portone di casa: