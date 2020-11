‘Ndrangheta in Piemonte: in carcere 3 esponenti delle cosche

4 Novembre 2020 08:43

Piemonte: 3 soggetti appartenenti alla ‘Ndrangheta in manette, nell’ambito del processo “Minotauro”

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno tratto in arresto per associazione di tipo mafioso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello del capoluogo piemontese a seguito della pronuncia della Cassazione, tre appartenenti alla ‘Ndrangheta.

Nell’ambito del processo “Minotauro” in manette sono finiti un soggetto ritenuto esponente di spicco della ‘locale’ di Volpiano (pena definitiva 3 anni e 4 mesi di reclusione), uno della ‘locale’ di Rivoli (pena 3 anni e 6 mesi) e un terzo inserito nella ‘locale’ di Volpiano (pena 3 anni e 8 mesi).