NBA – Trovato l’accordo con i giocatori: si riparte il 22 dicembre, il Natale è salvo!

6 Novembre 2020 10:11

Trovato l’accordo fra lega NBA e associazione giocatori: la nuova stagione del basket americano inizierà il prossimo 22 dicembre

Dopo diversi giorni di trattativa serarrata, NBA e NBPA sono riuscite a trovare un accordo sulla data di inizio della prossiama stagione del basket americano. Si torna in campo il prossimo 22 dicembre, dunque entro il 2020 e non con l’anno nuovo come si vociferava: è salvo il classico appuntamento natalizio ed anche circa 1 miliardo di dollari, a rischio con lo slittamento della ripartenza. La regular season sarà ridotta a 72 partite, i training camp riapriranno dall’1 dicembre. Ancora da decidere la data della free agency mentre quella del Draft resta fissata il 18 novembre, il che stringe le tempistiche con le quali i giocatori possono trovare un accordo con le franchigie.“Restano da decidere e concordare ancora diversi dettagli e la NBPA è fiduciosa che le parti in causa arriveranno a un accordo riguardo le questioni pendenti relative alla prossima stagione”, si legge nel comunicato rilasciato dall’associazione giocatori.