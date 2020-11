NBA a lutto, è scomparso Tom Heinsohn: con i Boston Celtics vinse 8 titoli da giocatore e 2 da allenatore

11 Novembre 2020 11:48

NBA a lutto per la morte di Tom Heinsohn, leggenda dei Boston Celtics con i quali vinse 8 titoli da giocatore e 2 da allenatore

L’NBA piange la morte di una sua straordinaria stella. Tom Heinsohn, leggenda dei Boston Celtics, si è spento all’età di 86 anni nelle ultime ore. Per la storia della franchigia del Massachusetts si tratta di una colonna portante: Tom Heinsohn vinse 10 dei 17 titoli della squadra ad oggi (insieme ai Lakers) più vincente di sempre. Il primo di 8 da giocatore arrivò nel 1957, l’ultimo dei due vinti da allenatore invece nel 2008. Fu 6 volte All-Star da giocatore, per 4 volte venne invece convocato da coach nella ‘notte delle stelle’. Nel 1986 entrò nell Hall of Fame dell’NBA. Una carriera straordinaria passata al fianco di campioni come Bob Cousy e Bill Russell, le quali gesta resteranno per sempre impresse nella memoria del TD Garden, il quale tetto ne celebra la grandezza con la maglia numero 15 appesa come omaggio.