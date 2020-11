NBA – LeBron James commenta il risultato delle elezioni americane: Biden stoppa Trump come lui fece con Iguodala [FOTO]

8 Novembre 2020 11:27

LeBron James commenta la vittoria di Joe Biden su Donald Trump: il cestista dei Lakers posta un fotomontaggio della sua stoppata su Iguodala

Nella giornata di ieri Joe Biden ha vinto le elezioni USA 2020. Il candidato democratico ha conquistato la Pennsylvania superando la soglia dei 270 grandi elettori, cifra minima per ottenere la certezza matematica di diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. La vittoria di Biden ha fatto felici diversi VIP americani ai quali l’estremismo di Donald Trump non è mai andato giù. Fra di essi è presente anche LeBron James, star del basket NBA e campione in carica con i suoi Lakers. A commento del risultato delle presidenziali americane, ‘The Chosen One’ ha postato un fotomontaggio sul proprio profilo Twitter che ritrae Joe Biden mentre stoppa la rielezione di Donald Trump imitando la storica stoppata che LeBron James mise a segno su Andre Iguodala in Gara-7 delle Finals NBA del 2016 fra i suoi Cleveland Cavaliers (poi vincitori) e Golden State Warriors.