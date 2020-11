NBA – Infortunio Klay Thompson, Golden State trema: iinteressato il tendine d’Achille?

19 Novembre 2020 09:16

Infortunio Klay Thompson, il cestista degli Warriors si fa male ancora, questa volta alla gamba destra: paura per il tendine d’Achille

Infortunio Klay Thompson: Warriors in ansia – La notte dell’NBA Draft 2020 è stata funestata da una pessima notizia: Klay Thompson si è nuovamente infortunato. Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori per tutta la passata stagione, Klay Thompson potrebbe aver rimediato un problema al tendine d’Achille, anch’esso abbastanza grave. La guardia dei Golden State Warriors si sarebbe infortunato durante un allenamento a Los Angeles con altri giocatori NBA, non con la propria franchigia. Ricandendo a terra Thompson ha sentito un forte dolore alla zona del polpaccio: successivi esami medici chiariranno la reale entità dell’infortunio. Le prime sensazioni sono negative, tanto che diversi giocatori NBA hanno rivolto una preghiera affinchè Thompson non venga fermato da un altro grave infortunio che possa metterne a rischio addirittura la carriera, quantomeno agli standard ai quali ci ha abituato.