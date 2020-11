NBA – Isiah Thomas sulla questione GOAT: “ecco perchè LeBron James è migliore di Michael Jordan”

1 Novembre 2020 19:45

Isiah Thomas non ha dubbi sulla questione GOAT: l’ex cestista dei Pistons spiega perchè LeBron James sia migliore di Michael Jordan

La questione GOAT nel mondo NBA si alimenta sempre di nuovi spunti di riflessione, dichiarazioni e dibattiti su chi sia il miglior giocatore della storia. Com’è noto, il discorso si riduce a due straordinari interpreti della palla a spicchi americana: Michael Jordan e LeBron James, rispettivamente sintetizzabili in maniera spicciola nel GOAT del passato recente e quello dell’NBA moderna. Decidere chi sia il migliore fra i due, quantomeno farlo in maniera obiettiva, risulta alquanto difficile nonostante in molti propendano per una parte o per l’altra.

Isiah Thomas, ex cestista dei Detroit Pistons che in carriera hanno più volte incrociato i Chicago Bulls di Michael Jordan (e con i quale ha avuto qualche trascorso spinoso) dà il suo voto a LeBron James, spiegando che: “LeBron James è il giocatore più completo che ho mai visto in tutta la mia vita. Quando pensiamo a che cosa voglia dire essere il GOAT, dobbiamo pensare anche a come aiuta la società, a come riesce a far sentire le voci di tutti. Si può essere campioni in campo e fuori dal campo. Basta vedere le sue statistiche, i numeri non mentono. Ma anche quello che ha fatto fuori dal campo lo vediamo tutti. LeBron è il giocatore più completo in termini di passaggi, tiri, rimbalzi… e nessuno ha le statistiche che ha lui. Abbiamo un giocatore che domina in molte statistiche ed è per questo che LeBron è il migliore“.